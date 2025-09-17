Miễn viện phí: Dự kiến quỹ BHYT chi 140.000 tỷ đồng, bệnh nhân tự trả hơn 21.000 tỷ; Ông Nguyễn Thanh Nghị: Giá điện minh bạch, tăng quyền lựa chọn nơi cung cấp… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ GD-ĐT công bố chi tiết những điểm sửa mới ở các sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó nội dung một số sách giáo khoa sẽ phải điều chỉnh, thay đổi. Môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học và THCS, môn Địa lí lớp 12: Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vùng kinh tế - xã hội như tổ chức lãnh thổ sản xuất của một số ngành kinh tế, ranh giới vùng kinh tế - xã hội; tên và số lượng các tỉnh, thành phố trong vùng, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển, phân bố các ngành kinh tế trên các vùng và một số nội dung khác để bảo đảm tính lôgic trong thực hiện. Môn Giáo dục công dân: Sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và chủ đề “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Môn Lịch sử: Sửa đổi, bổ sung Chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 (chuyên đề “Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử”). Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên triển khai thực hiện. Trong đó hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung bài giảng, bảo đảm tính chính xác, cập nhật và phù hợp thực tiễn, đặc biệt đối với ngữ liệu, số liệu, bản đồ, ranh giới vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính. Tổ chức dạy học theo chương trình sửa đổi, triển khai đầy đủ các nội dung bổ sung trong các môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học, THCS; Địa lí lớp 12; Lịch sử và Giáo dục công dân lớp 10.