Bộ trưởng Nội vụ trả lời về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương; Giám đốc Bệnh viện K: Thuốc ung thư của Nga giá thành thấp, hiệu quả tương đương... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ cho biết trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 16 thông qua; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới; điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất chế độ tiền lương phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 174, Kết luận số 186 và Kết luận số 206, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước.