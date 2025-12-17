Phó Thủ tướng: Tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản năm 2026; TPHCM xin ý kiến 4 bộ về 'siêu dự án' đường vượt biển hơn 104.000 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Dũng, ông Doãn Mậu Diệp

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật các ông: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. UBKT Trung ương nhận thấy các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Dũng, ông Doãn Mậu Diệp.