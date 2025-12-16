Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị kiểm điểm; Bộ Công an vào cuộc xác minh dự án thiện nguyện Nuôi em… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, lần đầu lập kỷ lục sau 65 năm

Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. Vị khách đặc biệt - khách quốc tế thứ 20 triệu, là bà Karolina Agnieszka đến từ Ba Lan. Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã trao hoa chào mừng các vị khách quốc tế, đồng thời công bố và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm. Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong, kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, ngành du lịch đã phục hồi và tăng trưởng liên tục: năm 2023 đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế; năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt và năm 2025 dự kiến đón trên 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch. Nữ du khách quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam sẽ nhận được phần quà có tổng giá trị gần 500 triệu đồng (bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp, vé bay khứ hồi hạng thương gia, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc và thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí). Vị khách quốc tế đặc biệt thứ 19.999.999 và 20.000.001, đều là người Ba Lan, cũng nhận được phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng/người.