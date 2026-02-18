2.400 khách quốc tế trên siêu du thuyền 'xông đất' vịnh Hạ Long ngày mùng 1 Tết; CAHN bị xử thua 0-3 ở Cúp châu Á… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp có chuyến công tác tới Mỹ, dự họp Hội đồng Hòa bình

Ngày 16/1, Tổng thống Trump đã gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza. Trả lời thư mời của Tổng thống Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel. Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.