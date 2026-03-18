Thủ tướng: Sớm sản xuất, sử dụng xăng E10; Bộ GD-ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Tái cơ cấu nền kinh tế, 'cởi trói' tư duy cũ

Chiều 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị, địa kinh tế thế giới hiện nay. Sau khi nghe báo cáo của Bộ và các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, xứng đáng với vai trò nòng cốt, trụ cột của nền kinh tế. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội 14, Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước cân bằng cán cân thương mại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; "cởi trói" cách tư duy cũ, tạo nhận thức cân bằng giữa thúc đẩy hợp tác và quản trị rủi ro; gắn thương mại với nâng cấp công nghệ, thiết bị, đầu tư chất lượng cao kèm theo yêu cầu cao về tỉ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất. Tổng Bí thư chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu triển khai tăng nhanh xuất khẩu bền vững, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Đảng ủy Chính phủ rà soát, kiện toàn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng - kiểm nghiệm - kiểm dịch, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; rà soát các luồng lưu chuyển nhóm hàng hóa; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác công nghiệp theo hướng thực chất, cân bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam.