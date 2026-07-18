Đề xuất miễn giảm học phí cho gia đình sinh 2 con gái; Vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thu ngân sách vượt 1,56 triệu tỷ, Bộ trưởng yêu cầu rà soát kịch bản tăng trưởng

Báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 17/7 cho thấy, đến ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 61,5% dự toán; thu từ dầu thô đạt 72,4% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 66% dự toán, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Kết quả này bảo đảm cân đối nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán cũng như các khoản chi phát sinh. Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm, đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, tất cả đơn vị thuộc Bộ, các sở tài chính tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát lại kịch bản tăng trưởng của đơn vị, địa phương mình. Theo ông, cả nước phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 11,7% trở lên trong nửa cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả năm. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị căn cứ kết quả 6 tháng đầu năm để rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu cả năm.