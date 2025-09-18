Thứ trưởng Bộ Y tế: Cứ 10 bệnh nhân thì có 1 người gặp sự cố y khoa; Cục Đường bộ phản hồi Cục CSGT việc 'không trồng cây ở dải phân cách giữa cao tốc’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu xử lý phương án khai thác các sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành cần có kịch bản chuyển tiếp rõ ràng, đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, thương mại; bảo đảm sự phối hợp vận hành song song với sân bay Tân Sơn Nhất, tránh đứt gãy hoạt động hàng không. Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam vẫn chưa chốt phương án cuối cùng, mà tiếp tục lắng nghe ý kiến đa chiều từ chuyên gia đến hành khách. Bên cạnh đó, KTS Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia về quy hoạch đô thị - cho rằng, sân bay Long Thành cần được khai thác theo lộ trình 3 bước. Trong đó, giai đoạn đầu, khi hạ tầng kết nối vùng và các tuyến metro chưa hoàn thiện, sân bay chỉ nên chia sẻ một phần áp lực với Tân Sơn Nhất, đồng thời tập trung phát triển vận tải hàng hóa. Giai đoạn hai, sau khi hoàn thành hệ thống giao thông và đô thị sân bay, có thể chuyển thêm các tuyến bay quốc tế. Bước cuối cùng, Long Thành sẽ trở thành sân bay hàng đầu Đông Nam Á, tích hợp với đô thị sân bay, khu thương mại tự do và mạng lưới cao tốc, metro - tương tự mô hình Singapore hay Amsterdam. Về việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý; báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 27/9.