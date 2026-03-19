Đưa vụ án ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi; Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đưa vụ án ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Ban Nội chính Trung ương họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Ban Nội chính cho biết Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung, trong đó có nhiều kết quả nổi bật thể hiện qua các con số đáng chú ý. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án/24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án/70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án/210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo. Trong đó, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh đến việc đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội 14 của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cũng lưu ý việc chỉ đạo tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án; hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Một nhiệm vụ nữa là việc chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc. Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.