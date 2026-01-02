Thủ tướng: Trả gộp 2 tháng lương hưu, thưởng Tết kịp thời cho người lao động; Lịch 2 kỳ thi riêng lớn nhất phía Nam, hơn 100 trường sẽ xét tuyển đại học 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết. Bộ Xây dựng tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Thủ tướng lưu ý, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến kết nối khu vực TP Hà Nội, TPHCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) khu vực tổ chức lễ hội xuân. Bộ Công an bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng và các lễ hội đầu năm...