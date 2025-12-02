Đề xuất thẩm quyền đặc thù cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất thẩm quyền đặc thù cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án quan trọng phát triển Thủ đô Hà Nội. Dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng. Đáng chú ý, trong thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư thì TP được quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và dự án PPP thuộc nhóm quan trọng quốc gia hoặc trọng điểm của Thủ đô, thay cho thẩm quyền của Quốc hội theo luật chung. Chủ tịch UBND TP được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thuộc trường hợp cần thực hiện ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền của Đảng; dự án thuộc nhóm thu hút nhà đầu tư chiến lược thay thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, trừ một số lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm (năng lượng hạt nhân, viễn thông có hạ tầng mạng, báo chí - xuất bản, trồng rừng, casino, đặt cược, trò chơi có thưởng). Ngoài ra, quy định cũng tạo điều kiện để Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, nhất là đối với các dự án chiến lược, có tác động lan tỏa lớn, là động lực dẫn dắt phát triển Thủ đô; bảo đảm cơ chế đặc thù vẫn được kiểm soát chặt chẽ thông qua vai trò của HĐND TP, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh lạm dụng, bảo đảm tính minh bạch và đúng định hướng. Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù về lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, chính sách về quy hoạch, kiến trúc, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, cơ chế huy động vốn thực hiện dự án, biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị...