Bộ Tài chính tính toán nâng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu/năm; Hé lộ nguyên nhân vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hong Kong (Trung Quốc)… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Tăng trưởng logistics phải gấp 1,5 lần GDP, kéo giảm mạnh chi phí

Phát biểu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề “Logistics Việt Nam - Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra ngày 29/11 tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngành logistics giữ vai trò huyết mạch trong việc lưu giữ, bảo quản, luân chuyển hàng hóa và là một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được là chưa xứng tầm với ưu thế về vị trí địa chính trị, địa kinh tế, ngành logistics Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm liên tục trong 5 năm tới, các ngành, các địa phương, lĩnh vực phải tăng trưởng hai con số. Trong đó, riêng ngành logistics phải đạt tốc độ tăng trưởng trung bình gấp 1,5 lần mức tăng trưởng GDP, cụ thể là tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước phải đạt 6-7%; tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm đạt 15-16%; kéo giảm chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước... Để khắc phục những tồn tại, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách logistics đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi, giảm mạnh thủ tục hành chính và các rào cản để giảm chi phí thực thi cho người dân, doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng logistics xanh - số - thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu với Cơ chế một cửa quốc gia; thúc đẩy hợp tác quốc tế về logistics carbon thấp...