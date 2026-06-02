Hàng triệu thuê bao chưa xác nhận sẽ bị khoá, cần kiểm tra ngay trên VNeID; Thanh tra Chính phủ phát hiện đường dây xăng dầu lậu từ Campuchia về Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hàng triệu thuê bao chưa xác nhận sẽ bị khoá, cần kiểm tra ngay trên VNeID

Chia sẻ tại buổi họp báo của Bộ KH&CN ngày 1/6, ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, tới thời điểm hiện tại có khoảng 1,6 triệu số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ. Các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKCN. Hiện có hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái chính chủ trên VNeID. Để tránh bị khoá SIM ngoài mong muốn, người dùng có thể kiểm tra lại trên ứng dụng VNeID. Ngoài ra, từ 15/6/2026, theo quy định tại Thông tư 08, thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt (tương tự việc thay đổi thiết bị đầu cuối có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hay thay Esim). Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng. Điều này giúp giảm rủi ro cho chính người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, tránh bị kẻ xấu lợi dụng cho các hành vi lừa đảo.