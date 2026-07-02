Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Khẩn trương hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương; 128.000 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện sáp nhập tỉnh, xã… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Khẩn trương hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương

Sáng 1/7, tại hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung này. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và ban hành định mức biên chế bám sát định hướng của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục kiện toàn bộ máy bên trong gắn kết đồng bộ với việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thống nhất phương án điều chỉnh, phân định rõ chức năng tham mưu quản lý nhà nước tại các lĩnh vực còn giao thoa, chồng lấn. Ban Tổ chức Trung ương cũng chủ trì đánh giá, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuẩn của Hà Nội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chính sách chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14. Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở; đồng thời nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ chế chính sách đãi ngộ, vinh danh chuyên gia, công chức chuyên môn, chuyên sâu, bảo đảm tương thích đồng bộ với hệ thống quy định về chức vụ, chức danh, vị trí việc làm để tạo động lực cho đội ngũ này phấn đấu phát triển theo con đường chuyên môn, yên tâm cống hiến lâu dài trong khu vực công.