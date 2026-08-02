Khuyến khích mỗi tỉnh có 1 đền thờ liệt sĩ, nâng trợ cấp người có công

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Mục tiêu của kế hoạch hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước; hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Kế hoạch cũng đề ra việc nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên phạm vi cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu mới; hoàn thành 100% xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ việc trao quà (bằng nhà hoặc tiền mặt) cho 100% các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên.