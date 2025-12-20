Xuất nhập khẩu Việt Nam lập kỷ lục 920 tỷ USD, vào top 15 cường quốc thương mại; Miễn phí vé cho người dân đi metro Bến Thành - Suối Tiên dịp Tết Dương lịch 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 công trình trên cả nước

Sáng 19/12, cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án có 79 điểm cầu, trong đó gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến. Một số điểm cầu quan trọng gồm: dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Bộ Xây dựng cho biết, 234 công trình, dự án đủ điều kiện triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, gồm 148 dự án khởi công và 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong số này có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do các địa phương làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư các dự án trên hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng (chiếm 18%), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng (chiếm 82%).