Bộ Tài chính lấy ý kiến 5/7 hồ sơ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa, loại 2 hồ sơ; Hà Nội giải thích về thông tin 'di dời hơn 860.000 dân nội đô’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Bộ Tài chính đã xem xét, đánh giá có 5 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định bao gồm: Hồ sơ của Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom; Công ty СР Tài sản số Việt Nam. Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, NHNN lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, NHNN xem xét, tham gia ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên. Cũng theo quy định, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, NHNN tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.