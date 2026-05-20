Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tối đa 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân thuộc diện giải toả… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chiều 19/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, năng suất lao động và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Chỉ ra một số hạn chế, bất cập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Quy hoạch nhà ở phải bám sát cung - cầu lao động. Nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội phù hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về nhà ở trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Nhà nước kiến tạo, quy hoạch, điều tiết thuế và tín dụng và bảo đảm công bằng, kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Các địa phương rà lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở của địa phương mình, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà ở chính sách, tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đưa ra cơ chế tài chính cho nhà ở chính sách dài hạn. Doanh nghiệp có lợi ích hợp lý, đi kèm với kiểm soát tốt chi phí, chất lượng, tiến độ giá bán và giá cho thuê...