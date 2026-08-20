Đề xuất tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia hơn 800.000 tỷ đồng; 10 khoản phí, lệ phí được miễn, giảm khi có VNeID mức độ 2… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia hơn 800.000 tỷ đồng

Sáng 19/8, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Ban Chỉ đạo Trung ương do Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành, điều phối; Bộ Nông nghiệp và Môi trường sử dụng văn phòng điều phối hiện có làm cơ quan điều phối chung. Chính phủ nhận định việc thống nhất 4 chương trình giúp giảm giao thoa, trùng lặp; giảm đầu mối, văn bản, thủ tục và chi phí quản lý; phân bổ nguồn lực linh hoạt theo kết quả; tăng quyền chủ động, trách nhiệm của địa phương; tạo điều kiện để người dân tiếp cận đồng bộ chính sách và chuyển trọng tâm giám sát từ giải ngân sang sản phẩm, kết quả đầu ra. Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận các động tiêu cực và rủi ro có thể phát sinh như việc giảm ưu tiên đối với mục tiêu, nhóm đối tượng đặc thù; mất cân đối nguồn lực; chênh lệch mức thụ hưởng giữa các địa phương; gián đoạn dự án, hợp đồng, thanh toán khi chuyển tiếp; phát sinh chi phí chuyển đổi... Tổng nguồn lực của 4 chương trình trước khi hợp nhất là 808.558 tỷ đồng, gồm 345.000 tỷ đồng ngân sách Trung ương; 395.392 tỷ đồng ngân sách địa phương; 23.000 tỷ đồng thực hiện tín dụng chính sách; 20.429 tỷ đồng vốn đối ứng của cơ sở giáo dục và 24.737 tỷ đồng nguồn huy động hợp pháp khác. Hội đồng Dân tộc thống nhất không áp dụng cơ học tỷ lệ 75% vốn đầu tư công và 25% kinh phí thường xuyên. Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc đề nghị Nghị quyết của Quốc hội xác định tổng vốn, cơ cấu vốn đầu tư công - kinh phí thường xuyên và giới hạn giao Chính phủ.