Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới của tỉnh Khánh Hòa; Chỉ đạo khẩn của Bộ Y tế liên quan liệu pháp CAR-T cell trị ung thư máu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới của tỉnh Khánh Hòa

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 21-23/9. Tham dự Đại hội có 397 đại biểu. Đại hội sẽ tập trung thảo luận hai nội dung chính theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. Cụ thể hơn là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ngoài ra, Đại hội lần này sẽ không tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ 14. Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, đối với lãnh đạo cấp tỉnh, địa phương đã chủ động họp và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề xuất nhân sự cụ thể theo phân cấp. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến số lượng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 68 thành viên, trong đó có 14 ủy viên Ban Thường vụ.