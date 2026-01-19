Không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc sắp chuyển rét đậm; Phụ huynh trường tư Hà Nội bất ngờ nhận tiền hoàn trả ăn bán trú… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc sắp chuyển rét đậm

Dự báo, khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ. Sang ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và mở rộng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ tối và đêm 20/1, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong thời gian từ tối và đêm 20-22/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rải rác. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khoảng ngày 22-23/1, có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Theo chuyên gia khí tượng, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ; vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Riêng thời tiết khu vực Hà Nội, từ chiều tối 20-22/1 có mưa rải rác; từ ngày 21/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến từ 12-14 độ.