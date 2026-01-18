Cả nước có gần 94.000 giảng viên đại học, nhưng số giáo sư, tiến sĩ chưa đến 1/3; Vì sao AFC không thưởng nếu U23 Việt Nam vô địch châu Á?… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm

Sáng 17/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô, mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình. Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trụ cột của phát triển bền vững. Tổng Bí thư cho rằng, dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô Hà Nội trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài.