Thủ tướng nghiêm cấm việc can thiệp để nâng điểm, làm sai lệch kết quả học tập; Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng nơi công cộng, có trúc đào, trứng cá, dâu da… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng nghiêm cấm việc can thiệp để nâng điểm, làm sai lệch kết quả học tập

Thủ tướng vừa có chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo; trong đó, nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp nhằm nâng điểm làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục thiết lập cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết hoạt động, kiểm tra độc lập ở các khâu có nguy cơ cao; không để tổ chức, cá nhân can thiệp trái quy định vào việc kiểm tra, đánh giá và thi. Các hành vi học thay, thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ đề, sử dụng công nghệ cao để gian lận, bao che hoặc tiếp tay cho vi phạm phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT rà soát quy chế thi, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và các quy định liên quan; kịp thời sửa đổi để phòng ngừa phương thức gian lận mới, nhất là việc sử dụng AI và thiết bị công nghệ cao. Bộ cần quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm, quy trình kiểm soát, thẩm quyền và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. Bộ GD-ĐT đồng thời phải đổi mới việc giao chỉ tiêu, đánh giá thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục; không tạo áp lực thành tích, không lấy riêng tỷ lệ người học khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ xếp loại, khen thưởng. Thủ tướng nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích. Bộ trưởng GD-ĐT được yêu cầu chỉ đạo rà soát, hướng dẫn việc sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại và các giải pháp kỹ thuật phù hợp tại những khu vực, khâu có nguy cơ cao, trước hết ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT, hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Bộ cũng cần xây dựng lộ trình triển khai kiểm tra, đánh giá và thi trên máy tính khi đủ điều kiện.