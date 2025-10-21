Đề xuất Thanh tra được trích tối đa 30% từ các khoản tiền thu hồi; Ứng phó bão số 12: Phó Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu không cấp phát mì tôm tràn lan… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật về quản lý kinh tế. Cụ thể là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao; thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách Nhà nước; đã thực hiện xóa trên 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành mục tiêu trước 5 năm 4 tháng... Quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao. Đến hết năm 2025 dự kiến hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ toàn diện. Điển hình là chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đất nước; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2025-2026...