Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ vô cảm với khó khăn của doanh nghiệp, người dân; Bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc được triển khai từ năm học 2026-2027… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ vô cảm với khó khăn của doanh nghiệp, người dân

Thủ tướng nêu rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn phải đi trước để doanh nghiệp căn cứ vào đó công bố; phải có công cụ hợp quy, hợp chuẩn, nhưng tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng lưu ý cái gì cần kiểm soát thì phải kiểm soát như thuốc men, thực phẩm liên quan tới tính mạng, sức khỏe người dân; tinh thần là không buông lỏng nhưng cũng không quá khắt khe; phải bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người dân. Đồng thời, theo Thủ tướng, cần có biện pháp giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, tăng cường xã hội hóa... Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực; nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra. Cùng với đó là xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và để xảy ra việc lưu thông hàng hóa, nhất là thực phẩm, thuốc men không đủ tiêu chuẩn.