Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch cán bộ; Điện vẫn chịu thuế VAT 10%, Bộ Tài chính lý giải vì sao chưa thể 'một giá’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch cán bộ

Về quy hoạch cán bộ, theo Quy định số 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, Bộ Chính trị nêu rõ nguyên tắc coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông các khâu trong công tác cán bộ; phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác. Bộ Chính trị lưu ý chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ, 1 cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh ở cùng cấp; không thực hiện quy hoạch đồng thời với việc đề xuất bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở", hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm quy định. Bên cạnh đó, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.