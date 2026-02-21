Hơn 170.000 khách 'đổ bộ', sân bay Tân Sơn Nhất lập đỉnh ngày mùng 4 Tết; Hà Nội gây sốt với du khách Anh, lượng tìm kiếm chuyến bay tăng 103%… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ hoàn tất thỏa thuận thương mại

Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 19/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Jamieson Greer. Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Mỹ tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; nhấn mạnh hòa bình, an ninh và phát triển là vấn đề hết sức quan trọng với các quốc gia và thế giới. Tổng Bí thư chúc mừng Mỹ đã đạt nhiều thành tựu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump. Tổng Bí thư mong muốn Tổng thống Trump và các doanh nghiệp Mỹ sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam năm 2027. Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế - thương mại thời gian qua. Đại sứ Greer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ; việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước. Đại sứ chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam - Mỹ đã đạt những tiến bộ đáng kể và đang bước vào giai đoạn quyết định. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định này với hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của đoàn đàm phán Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Jamieson Greer khẳng định cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam, cùng nỗ lực hết sức để kết thúc sớm quá trình đàm phán theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.