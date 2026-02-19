CSGT thông báo các hành vi bị tập trung xử lý vào cuối kỳ nghỉ Tết

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (từ mùng 4 đến mùng 6), lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách, gồm: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ. CSGT sẽ tập trung xử lý một số hành vi vi phạm với ô tô vận tải hành khách. Ảnh: Đình Hiếu Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời mong người dân cung cấp thông tin về xe khách vi phạm cho Cục CSGT qua Fanpage Facebook, ứng dụng VNeTraffic hoặc số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT để xác minh, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn đi lại sau Tết. Trước đó, trong những ngày đầu kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT liên tiếp xử lý các xe khách có hành vi “nhồi nhét” hoặc chở hàng hóa trong khoang hành khách.

CSGT xử phạt hơn 2.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong mùng 2 Tết

Chiều 18/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (32 vụ trên đường bộ, 1 vụ trên đường sắt), làm 22 người chết và 14 người bị thương. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 17 vụ, giảm 9 người chết và giảm 24 người bị thương. Đáng chú ý, trong hôm nay, CSGT toàn quốc đã xử lý 5.668 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: 2.812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 745 trường hợp vi phạm tốc độ; 15 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện... Cũng theo đại diện Cục CSGT, riêng trên Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã phát hiện 653 trường hợp vi phạm; trong đó có 271 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cháy lớn tại nhà kho ở TPHCM vào tối mùng 2 Tết

Tối 18/2 (mùng 2 Tết), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà kho rộng hơn 100m2 nằm trên đường số 11, phường Long Bình, TPHCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 19h30. Phát hiện hỏa hoạn, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ khu vực. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuyến đường số 11 được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa. Xe cứu thương cũng được điều động đến để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp có người bị mắc kẹt. Sau nhiều nỗ lực cứu hỏa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà kho đã bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng. Hiện tại, Công an phường Long Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lộ diện hai ngân hàng có thu nhập nhân viên tăng rất cao

Ngoại trừ Agribank và PVCombank chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025, có 28 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố báo cáo tài chính quý 4. Hầu hết các ngân hàng này đều tăng thu nhập cho nhân viên, theo báo cáo tài chính quý 4 riêng lẻ của các ngân hàng này. Trong đó, ABBank và VPBank là hai ngân hàng dẫn đầu về mức tăng thu nhập bình quân của nhân viên, lần lượt tăng thêm 10,30 triệu đồng và 10,10 triệu đồng/người/tháng. Tiếp đến là NCB và VietinBank với mức thu nhập bình quân mỗi tháng tăng thêm lần lượt 8,86 triệu đồng và 8 triệu đồng/người. Ngược lại, 7 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên giảm so với năm 2024, gồm: Nam A Bank giảm 4,76 triệu đồng/tháng, Bac A Bank giảm 1,56 triệu đồng/tháng, Techcombank giảm 1 triệu đồng/tháng, Sacombank giảm 500.000 đồng/tháng, MSB và VietBank cùng giảm 100.000 đồng/tháng, trong khi thu nhập bình quân nhân viên Ngân hàng ACB giảm nhẹ 83.000 đồng/tháng. Dù là một trong số ít các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên giảm, nhưng Techcombank vẫn giữ vững ngôi vị quán quân về chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Trấn Thành phá kỷ lục của chính mình, 'Thỏ ơi!' thu 50 tỷ sau 1 ngày

Cuộc chiến phòng vé dường như đã ngã ngũ sau ngày đầu tiên các phim Tết ra rạp khi Thỏ ơi! của Trấn Thành giành thế áp đảo so với 3 đối thủ còn lại là Báu vật trời cho, Mùi phở và Nhà ba tôi một phòng. Theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 8h sáng ngày 18/2, tức là sau 1 ngày chính thức ra rạp, Thỏ ơi! của Trấn Thành đã chạm mốc doanh thu 50 tỷ đồng, bỏ xa 3 phim Tết còn lại ở cả tiêu chí lượng vé bán ra và số suất chiếu. Trước đó, Trấn Thành thông báo Thỏ ơi! là phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với hơn 130 nghìn vé, nhiều suất chiếu đã cháy vé ngay từ trước khi phim ra rạp. Việc Thỏ ơi! bị gắn mác 18+ dường như không ảnh hưởng tới tốc độ bán vé của phim. Đứng thứ 2 phòng vé là Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Tuy nhiên, doanh thu của Nhà ba tôi một phòng hiện chỉ bằng 1/3 phim của Trấn Thành với xấp xỉ 16 tỷ đồng (tính tới 9h sáng ngày 18/2). Sau ngày chiếu đầu tiên, Báu vật trời cho với sự góp mặt của bộ đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào từ phim Mai đã vươn lên vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu 7 tỷ đồng. Trong khi đó Mùi phở với sự góp mặt của Xuân Hinh, Thu Trang, Quốc Tuấn hiện đang đứng cuối về doanh thu so với dàn phim Tết với 6,6 tỷ đồng.

Hạ viện Nhật Bản bầu bà Takaichi làm thủ tướng

Trang thông tấn Kyodo News đưa tin, Hạ viện Nhật Bản ngày 18/2 bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 150 ngày, với nội dung tập trung vào dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026. Trước khi phiên họp diễn ra, toàn bộ thành viên Nội các của bà Takaichi đã đồng loạt từ chức theo quy định của Hiến pháp Nhật. Cũng trong phiên họp chiều cùng ngày, Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu tái bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng. Dự kiến, bà Takaichi sẽ thành lập Nội các mới vào cuối ngày 18/2 và dường như tất cả các bộ trưởng của bà, trong đó có Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi sẽ giữ nguyên chức vụ mà họ từng đảm nhiệm. Theo Kyodo News, bà Takaichi sẽ có cuộc họp báo vào tối 18/2 để giải thích về chính tài khóa “có trách nhiệm nhưng quyết liệt” của bà, cũng như kế hoạch tạm ngừng thuế tiêu tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm.

Con gái ông Duterte tuyên bố tranh cử tổng thống Philippines

Truyền thông Philippines cho hay, Phó Tổng thống Sara Duterte ngày 18/2 tuyên bố bà sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào năm 2028. Báo Inquirer đưa tin, trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở Văn phòng Phó Tổng thống Philippines ở thành phố Mandaluyong, bà Sara Duterte đã tiết lộ ý định tranh cử của mình: “Tôi đã mất 47 năm để hiểu được rằng cuộc đời tôi vốn không chỉ thuộc về riêng tôi… Trong một thời gian dài, tôi đã tự đặt câu hỏi về gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình, đất nước và tất cả những người cần đến tôi. Tôi là Sara Duterte. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Philippines”. Báo The Guardian của Anh cho biết, bà Sara Duterte từng là đồng minh của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr trong cuộc bầu cử hồi năm 2022. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, bà đã từ chức khỏi Nội các Philippines sau khi có bất đồng với ông Marcos Jr và vẫn giữ chức Phó Tổng thống.

Nga đánh giá về hội đàm 3 bên, Ukraine áp trừng phạt lên Tổng thống Belarus

Trả lời phỏng vấn các phóng viên có mặt tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ sau cuộc gặp 3 bên với các quan chức Mỹ và Ukraine, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết những cuộc thảo luận “rất căng thẳng”: "Như các bạn biết, các cuộc tiếp xúc kéo dài 2 ngày. Những cuộc đàm phán ngày hôm qua, theo nhiều hình thức khác nhau, rất lâu. Trong hôm nay, các cuộc gặp diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, rất căng thẳng, nhưng đó là công việc. Cuộc gặp tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Đó là những gì chúng tôi muốn nói”. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày trên mạng Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết rằng ông đang chờ đợi báo cáo chi tiết của phái đoàn Kiev về kết quả thảo luận ở Geneva. “Những đảm bảo an ninh cho Ukraine là ưu tiên”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết. Ukraine hôm 18/2 đã áp một gói trừng phạt mới lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko với lý do “đã giúp Nga duy trì cuộc xung đột ở Ukraine”. Hiện Tổng thống Belarus Lukashenko chưa bình luận về động thái áp trừng phạt lên ông của chính quyền Ukraine.