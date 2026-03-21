Cục CSGT nêu rõ cách phân biệt xe bán tải là xe con hay xe tải; Rổ phim có hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc

Trụ sở làm việc hiện nay của Văn phòng ở số 18/1B Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trụ sở làm việc mới của Văn phòng ở số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Địa chỉ số 2 Lê Thạch là Nhà khách Chính phủ (tòa nhà Bắc Bộ Phủ) - di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, có một mặt địa chỉ ở số 12 Ngô Quyền. Vị trí trung tâm là tòa nhà cổ kính với kiến trúc tráng lệ đậm chất Pháp. Khuôn viên xung quanh xanh mát với vườn hoa Diên Hồng (vườn hoa Con Cóc) ở mặt đường Ngô Quyền và vườn hoa Lý Thái Tổ ở mặt đường Lê Thạch. Tháng 9/2025, theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện cơ chế cấp bách để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước tại khu vực này. Hồi đầu tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ . Trải qua 12 tháng triển khai liên tục, công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước đã được hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường. Chủ tịch nước Lương Cường khi đó khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc đưa vào sử dụng một công trình quan trọng mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.