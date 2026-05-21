Việt Nam lần đầu vào Top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu; Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước 10/6

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp cũng phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư; gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng "2 con số" và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thủ tướng lưu ý lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng nhân dân, từng bước trẻ hóa, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng quản trị cộng đồng và chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành. Việc này hoàn thành trước ngày 10/6. UBND cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua đề án bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/6.