Đề xuất Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra VKSND Tối cao; Cục Đường bộ nói rõ lý do đề nghị VETC, ePass dừng thu phí ví điện tử… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Sáng 20/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội tờ trình tóm tắt về định hướng, chính sách của dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Tờ trình nêu rõ việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng; kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra; hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn. Luật quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự. Quan hệ phân công, phối hợp, kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; điều kiện bảo đảm cho hoạt động điều tra và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cũng được quy định trong dự thảo. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện để phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công an nhân dân. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra của Công an nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Đồng thời, không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng. Dự thảo luật cũng hoàn thiện quy định về thẩm quyền của từng cơ quan điều tra; hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường, đặc khu, đồn công an.