Quy định về kiểm điểm, xếp loại cán bộ từ Trung ương đến cơ sở; Căn bệnh có số ca tử vong cao hơn ung thư, 4 người trưởng thành có một ca mắc… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 365 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chuẩn chung, các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể ứng với từng chức danh. Quy định số 365 còn nêu về tiêu chuẩn với các chức danh: Trưởng ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn các chức danh khối các cơ quan đảng ở Trung ương; chức danh khối cơ quan Quốc hội; chức danh khối cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; chức danh khối cơ quan tư pháp; chức danh khối cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; chức danh các đảng ủy trực thuộc Trung ương, không bao gồm Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; chức danh khối tỉnh, thành.