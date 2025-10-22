Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày; Sổ đỏ sắp được tích hợp trên ứng dụng VNeID… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Sẽ sắp xếp thôn, tổ dân phố vào tháng 5/2026

Tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh nhiệm kỳ qua "công tác lãnh đạo chỉ đạo phải nói rất đặc biệt" khi đã vượt lên thông lệ với những tầm nhìn, tư duy chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là của Tổng Bí thư, "có những việc chưa hề có tiền lệ". Liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở và phụ cấp khi phân loại lại đơn vị hành chính, Bộ trưởng nêu rõ, chắc chắn sẽ phải rà soát tổng thể các cơ chế, chính sách đã ban hành, kể cả các chương trình mục tiêu quốc gia để tính toán, điều chỉnh phù hợp. Về cán bộ, công chức, Bộ trưởng Nội vụ nêu yêu cầu phải cần tập trung cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, nhất là ở cấp xã, nếu không sẽ rất khó khăn. Trước đây, cấp xã chỉ làm những công việc thuần túy nhưng hiện nay khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ, chức năng rất cao. Tuy nhiên có những việc cấp xã không thể thực hiện được như việc giao đất cho doanh nghiệp, sẽ có khó khăn, lúng túng ban đầu. Bộ trưởng cũng khẳng định tới đây sẽ phải rà soát tiếp để thực hiện sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch là tháng 5/2026 và hiện Bộ đã phải chuẩn bị dự thảo nghị định. Với sắp xếp đơn vị sự nghiệp thì đã có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ đã ban hành kế hoạch và các bộ, ngành đang triển khai để báo cáo cấp có thẩm quyền. Với sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh sẽ cố gắng thực hiện, đạt được mục tiêu năm 2026 căn bản sắp xếp, ổn định.