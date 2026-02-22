Người lao động có thể nghỉ dài dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; 11 người ở Thanh Hóa nghi bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam có thể cử lực lượng bảo đảm an toàn, trật tự ở Dải Gaza

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ta ở cấp cao sau Đại hội Đảng 14. Đây là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và đường lối đối ngoại của Đại hội 14. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Trong các trao đổi, Tổng Bí thư đã khẳng định Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm cho ổn định tại Dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo hoặc tái thiết sau xung đột. Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Mỹ, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện kế hoạch hòa bình với ba hướng lớn. Một là ổn định tình hình ở Dải Gaza và bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn. Thứ hai là triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân, khôi phục lại cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Thứ ba là xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.