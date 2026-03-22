Công bố 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; Cục CSGT đề xuất quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công bố 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì họp báo. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước hôm 15/3. Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại. Tổng số người ứng cử là 863. Trong khi đó, tổng số cử tri trong cả nước là 76.423.940. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.198.214. Số phiếu hợp lệ: 75.892.848. Số phiếu không hợp lệ: 298705. Dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 16 là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 (43,4%), ở địa phương là 283 (56,6%). Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra ngày 6/4 để kiện toàn nhân sự và tiến hành công tác xây dựng pháp luật. Báo cáo về kết quả bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết theo báo cáo sơ bộ của 34 tỉnh, thành phố, có khoảng 76.198.214/76.423.940 cử tri, đạt 99,70%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên phạm vi cả nước đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 214 người trúng cử, có 2 người không trúng cử. Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12).