Chính phủ đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm; Đề xuất thêm 118 bệnh được kê đơn thuốc đến 90 ngày, giảm cảnh đi khám lấy đơn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm

Sáng 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật sửa đổi các quy định về mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện, theo hướng mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (là đơn vị bán lẻ điện và giao Chính phủ quy định quy mô, điều kiện cụ thể). Chính phủ đề xuất bổ sung quy định các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện; làm rõ thời điểm bên bán điện có quyền ngừng cấp điện trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện theo thỏa thuận tại hợp đồng. Về cơ chế giá điện, dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép, bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện; bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng cơ sở lưu trú du lịch. Dự thảo bám sát hơn định hướng xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị theo hướng xây dựng “lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện”.