Khung tiêu chí đánh giá theo thang điểm 100 với cán bộ diện Trung ương quản lý

Bộ Chính trị mới đây ban hành Quy định số 366 quy định việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Ban hành kèm theo quy định trên là 5 phụ lục quy định chi tiết khung tiêu chí đánh giá theo thang điểm 100 cho từng nhóm đối tượng, gồm: tập thể; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Trung ương quản lý; lãnh đạo, quản lý các cấp; cá nhân không giữ chức vụ và đảng viên không làm việc trong hệ thống chính trị. Trong đó, khung tiêu chí đánh giá chia làm 2 nhóm: Nhóm tiêu chí chung (30 điểm) và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm). Với cá nhân, nhóm tiêu chí chung quy định các tiêu chí phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương; tư duy đổi mới, chiến lược, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm; tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Còn nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý sẽ được quy định theo từng nhiệm vụ theo các chức danh.