Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Rạp còn rất thiếu thì không thể phát triển được điện ảnh; Đề xuất giữ lại 5% tiền mua nhà tại ngân hàng đến khi được cấp sổ; Lấy ý kiến về điều chỉnh 3 xã từ Phú Thọ về Hà Nội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Rạp còn rất thiếu thì không thể phát triển được điện ảnh

Phát biểu tại tổ TP Hà Nội, với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra định hướng cần có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Bộ trưởng đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, luật cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới. Dẫn chứng trong điện ảnh, Bộ trưởng cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng để phát triển điện ảnh là phải có rạp chiếu phim nhưng hiện hệ thống rạp còn rất thiếu. Theo bà, không có rạp chiếu phim thì người dân sẽ xem phim ở đâu, không thể phát triển được điện ảnh và "chẳng lẽ suốt ngày xem tivi". Tại TPHCM và một số địa phương sau sắp xếp, các doanh nghiệp đã tận dụng nhà văn hóa cấp quận dôi dư để cải tạo thành trung tâm chiếu phim, thu hút đông người dân đến xem, tham gia hoạt động giải trí. Bộ trưởng đánh giá đây là một hướng khai thác cơ sở hiện có cần được quan tâm khi xây dựng chính sách ưu tiên quỹ đất và phát triển thiết chế văn hóa. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo khảo sát của Bộ VH-TT-DL, chỉ hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng các tiêu chí, số còn lại chưa đáp ứng yêu cầu. Sau khi sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, nhiều trụ sở, cơ sở dôi dư không còn phù hợp với việc bố trí địa điểm như trước.