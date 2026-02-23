Xem xét tích hợp dịch vụ mạng xã hội với VNeID phục vụ xác thực người dùng; 7 tỉnh thành đón hơn 1 triệu lượt khách, thiết lập kỷ lục 'chưa từng có' dịp Tết… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) mới đây ký ban hành chương trình công tác năm 2026 của Ban chỉ đạo. Chương trình đề ra năm nay, mục tiêu đóng góp cho tăng trưởng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 14,5%. Tỷ trọng đóng góp của KHCN, ĐMST, CĐS trong GDP đạt 17,5%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế 50%. Xếp hạng về phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam thuộc nhóm 65 nước dẫn đầu thế giới và nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN theo đánh giá của Liên Hợp Quốc… Trong phát triển xã hội số, kỹ năng số và văn hóa đổi mới sáng tạo, Ban chỉ đạo Trung ương giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng. Việc này phải bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, qua đó nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong quý 3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát triển ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia góp phần thúc đẩy triển khai chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.