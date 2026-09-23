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Bí thư Hà Nội: Sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập

Sáng 22/9, tại trụ sở HĐND - UBND xã Phù Đổng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Trao đổi về những vấn đề dân sinh được cử tri quan tâm, ông Thắng cho biết Hà Nội đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn, gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm. Theo ông, cả 5 lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực, dù kết quả ở mỗi lĩnh vực còn khác nhau. Trong đó, với úng ngập, Hà Nội đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Ông Trần Đức Thắng cho hay qua các đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, hiện đại: “Thành phố sẽ từng bước tiến tới khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập trên địa bàn”. Theo ông, 10 công trình chống úng ngập vừa qua có tổng vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng mới giải quyết được khoảng 20% số vị trí ngập trên địa bàn. Vì vậy, Hà Nội phải tiếp tục triển khai các dự án và bố trí nguồn lực đủ lớn trong thời gian tới. Bên cạnh thoát nước, thành phố đang đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc. Ông Thắng nhìn nhận quá trình thi công có thể gây bất tiện, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.