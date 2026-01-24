Tổng Bí thư: Các ủy viên Trung ương khóa 14 hội tụ đủ tiêu chuẩn đạo đức, uy tín; Đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội 14… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chiều 23/1, sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông báo về kết quả Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung văn kiện, chương trình hành động mà còn thống nhất rất cao, rất tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương gồm 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng; phân công các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia vào các công việc. Tổng Bí thư cho biết, các ủy viên Trung ương khóa 14 là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao để gánh vác trọng trách trước Đảng, nhân dân trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư cho biết, Đại hội đã định hướng xây dựng Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là lãnh đạo Đảng, Nhà nước khóa 16 là tập thể trong sạch vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí hành động, thể hiện tính tiền phong gương mẫu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đại hội cũng thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội 13 đã xác định. Tổng Bí thư tin tưởng: "Với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần 1 thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam; với sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân; với sự cổ vũ, động viên, hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nhất định xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.