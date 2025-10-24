Bộ trưởng Y tế nêu lý do nam giới có 2 con, không còn vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội; Bộ Tư pháp: Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Liên quan đến các chính sách trong dự án Luật Dân số, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế rất mong muốn có những chính sách cụ thể, đặc biệt là chính sách hỗ trợ bằng tiền. Tuy nhiên, việc này cần được cân đối trên nhiều phương diện, đặc biệt là nguồn lực tài chính. Với chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho các gia đình sinh đủ 2 con, dự thảo luật đề xuất bổ sung thêm đối tượng ưu tiên. Hiện nay, các nhóm được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội gồm gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư. Bộ trưởng nhấn mạnh, nhu cầu mua nhà ở xã hội hiện nay rất lớn, không phải tất cả đối tượng đăng ký đều được mua. Chính phủ cũng đề nghị bổ sung thêm đối tượng ưu tiên là những gia đình mà phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà người vợ đã qua đời. Mục tiêu là giúp các gia đình sinh đủ 2 con có thêm điều kiện sinh hoạt. Các nhóm đối tượng theo đề xuất sẽ nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên mua nhà. "Khi chấm điểm thì điểm của nhóm này ở mức cao giống với các nhóm đối tượng ưu tiên khác. Chứ còn bây giờ cứ xếp hàng thì không biết bao giờ mới đủ điều kiện để mua. Luật Dân số tiếp cận góc độ như vậy", Bộ trưởng giải thích. Bà cũng cho biết với ý kiến đề xuất mở rộng thêm với nhóm đối tượng có con ngoài giá thú thì phải cân nhắc.