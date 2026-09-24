Thường trực Ban Bí thư: Rà soát chế độ cán bộ do sắp xếp bộ máy đúng đối tượng; Bộ Y tế nêu rõ lý do đề xuất cấm bán thuốc qua livestream… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực Ban Bí thư: Rà soát chế độ cán bộ do sắp xếp bộ máy đúng đối tượng

Sáng 23/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị. Từ kết quả kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được và quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ. Thường trực Ban Bí thư lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ kịp thời kiểm tra, xử lý suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiệm vụ khác là tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.