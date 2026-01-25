Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam; Miền Bắc có khả năng đón thêm nhiều đợt không khí lạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chúc mừng Ban huấn luyện cùng toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thi đấu kiên cường, quả cảm trong suốt Giải bóng đá U23 châu Á 2026, nhất là trong trận tranh Huy chương Đồng tại vòng chung kết khi chỉ còn 10 cầu thủ trên sân và giành chiến thắng tuyệt vời. Thủ tướng cho rằng chiến thắng này mang lại sự phấn khởi, niềm vui và niềm tự hào cho nhân dân, cho đất nước, góp phần thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. "Một lần nữa, chúng ta lại được chứng kiến một chiến thắng tuyệt vời của ý chí, niềm tin và khát vọng Việt Nam. Toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam đã thể hiện là một tập thể với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường, quả cảm, đầy bản lĩnh, tất cả vì màu cờ, sắc áo thiêng liêng của Tổ quốc", thư của Thủ tướng nêu. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, bài bản của Ban huấn luyện, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nỗ lực và những đóng góp thầm lặng của các cầu thủ. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cảm ơn người hâm mộ cả nước đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh tinh thần to lớn cho đội tuyển, kể cả ở những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn.