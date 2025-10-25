Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ một số bộ trưởng; CSGT toàn quốc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu ô tô, xe máy và giấy phép lái xe… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội đồng ý bổ sung số lượng Phó Thủ tướng

Quốc hội đã nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH). Trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).