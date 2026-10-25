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Chính phủ sẽ có chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông chạy bằng xăng, dầu

Sáng 24/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, theo đó Chính phủ sẽ có chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường. Theo dự thảo luật, Chính phủ đề xuất định nghĩa vùng phát thải thấp là khu vực được thiết lập để áp dụng các biện pháp giảm phát thải chủ yếu từ phương tiện giao thông, nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó, nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp phải phù hợp với yêu cầu bảo vệ chất lượng môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng; phù hợp với quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng. Dự thảo luật cũng nêu nguyên tắc thực hiện lập vùng phát thải thấp theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống nhân dân; nguyên tắc "ưu tiên kiểm soát đối với phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch". Để thực hiện lập vùng phát thải thấp, Chính phủ sẽ ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải. Chính phủ cũng sẽ có chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; quy định tiêu chí thiết lập, biện pháp quản lý phát thải trong vùng phát thải thấp.