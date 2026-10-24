Chủ tịch Quốc hội: Ngoại lệ thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn; Bộ Y tế nói về đề xuất mới trong hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội: Ngoại lệ thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn

Sáng 23/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hết sức thận trọng khi luật hóa cơ chế ủy quyền lập pháp. Đây là vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. "Cơ chế đặc biệt phải có van an toàn trong những tình huống cần thiết, không thể trở thành lối đi thường xuyên. Nếu ngoại lệ trở thành thông lệ thì kỷ cương lập pháp sẽ bị bào mòn, sự ổn định của pháp luật - điều mà nhà đầu tư cần nhất - cũng sẽ bị ảnh hưởng" - ông phân tích. Dẫn kết luận của Bộ Chính trị mới yêu cầu nghiên cứu vấn đề trên, chưa đặt ra yêu cầu phải luật hóa ngay, ông đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ để có cách tiếp cận phù hợp. Nếu thực sự cần thiết thì thiết kế cơ chế Chính phủ đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp kịp thời; có thời hạn cụ thể, loại trừ những lĩnh vực liên quan đến quyền con người, quyền công dân, tội phạm, thuế; đồng thời phải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để xem xét, phê chuẩn hoặc bãi bỏ. Theo dự kiến, năm 2026, Quốc hội sẽ xem xét, ban hành hơn 60 luật. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ nếu không kiểm soát chất lượng ngay từ đầu thì hôm nay tháo gỡ, ngày mai có thể lại tiếp tục phải tháo gỡ.