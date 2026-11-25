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Cấm lợi dụng AI để thao túng thông tin nhằm xâm phạm an toàn xã hội

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh dữ liệu, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Đây là lần đầu tiên công tác bảo vệ an ninh dữ liệu được luật hóa toàn diện từ khâu thiết kế, tạo lập, thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền đưa, chia sẻ cho đến khi tiêu hủy. Trước sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, Luật An ninh dữ liệu đặt ra “hàng rào kỹ thuật” vững chắc đối với các hoạt động xử lý dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên. Cụ thể, tổ chức, cá nhân phát triển, triển khai hệ thống AI phải bảo đảm dữ liệu huấn luyện có nguồn gốc hợp pháp, kiểm soát tính nguyên vẹn, phòng chống hành vi “đầu độc dữ liệu” và ngăn chặn việc suy ngược, tái tạo trái phép dữ liệu gốc. Với các hệ thống AI tự động lập kế hoạch, ra quyết định, luật bắt buộc phải giới hạn phạm vi hành động, ghi nhật ký sự kiện an ninh và luôn bảo đảm con người có thể giám sát, can thiệp, tạm dừng hoặc thu hồi quyền kịp thời. Trường hợp hệ thống AI bị đầu độc dữ liệu gây đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh dữ liệu có quyền yêu cầu khắc phục trong vòng 72 giờ hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật khẩn cấp để ngăn chặn. Luật quy định các nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, có việc cấm lợi dụng dữ liệu, thuật toán và hệ thống AI để thao túng thông tin nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Luật cũng cấm mua bán, trao đổi, thu thập, truy cập, trích xuất, làm lộ, làm mất, làm sai lệch, xóa hoặc phá hủy dữ liệu trái phép; cản trở trái phép việc truy cập, xử lý dữ liệu. Hành vi cấm đáng chú ý khác là cấm sử dụng trái pháp luật dữ liệu chứa bí mật nhà nước, dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh để huấn luyện mô hình AI; chuyển giao trái pháp luật các dữ liệu này cho bên thứ ba.