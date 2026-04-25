Chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh; Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội giao mục tiêu GDP tăng từ 10%, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân

Sáng 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031. Quốc hội quyết nghị mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 8.500 USD. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Cùng với tăng trưởng, Quốc hội nhấn mạnh việc tạo lập thể chế phát triển hiện đại, bền vững; mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam. Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xã hội dân chủ, công bằng, kỷ cương, an toàn; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, cũng là những mục tiêu được Quốc hội thống nhất. Một điểm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Theo đó, địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 cao nhất là Hải Phòng, với tăng trưởng GRDP năm 2026 13-13,5% và bình quân cả giai đoạn là 13-14%. Huế và Cần Thơ được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, còn Đà Nẵng là trên 11%. Gia Lai và Sơn La là 2 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng thấp nhất với 8%. Ngoài ra còn có Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, được giao mục tiêu tăng trưởng 2026 dưới mức hai con số.