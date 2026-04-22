Thủ tướng: Nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến từ 1 tỷ đồng

Thủ tướng: Nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến từ 1 tỷ đồng

Chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này. Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh sẽ nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm, tức là doanh thu dưới mức này không phải chịu các loại thuế. Thủ tướng cũng nêu rõ phải đảm bảo công bằng với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng phải giải quyết khó khăn cho hộ kinh doanh. Theo đó, ngưỡng chịu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ nâng lên. Thủ tướng tin tưởng rằng với những biện pháp khẩn trương, kịp thời sẽ khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh phát triển lên thành doanh nghiệp. “Chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao Chính phủ quy định mức thuế cụ thể, Quốc hội sẽ có những tiêu chí hoặc nguyên tắc quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế”, Thủ tướng nhấn mạnh. Khi Quốc hội cho chủ trương thông qua, theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ ban hành nghị định kịp thời.